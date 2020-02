Romania: leader Usr, non sosterremo governo Orban, sì ad elezioni anticipate (2)

- Secondo Barna, da questa prospettiva, “se avremmo un governo, ho chiesto al presidente Iohannis che questo dovrebbe avere come primo obiettivo nel programma governativo l'elezione dei sindaci in due turni”. “Comunque – ha sottolineato - l'Unione salvate Romania (Usr) ha come obiettivo l'organizzazione di elezioni anticipate e pertanto non voterà per un nuovo governo guidato da Ludovic Orban. E in questo contesto, in cui stiamo chiaramente anticipando, non voteremo per il governo Orban”. (Rob)