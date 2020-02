Difesa: Kosovo, militari italiani consegnano 18 computer in una scuola di Istok

- Il comandante del Comando Regionale Ovest (Regional Command-West) della missione Kosovo Force (Kfor), colonnello Natale Gatti, ha partecipato oggi al ginnasio Haxhi Zeka di Istok alla cerimonia per la donazione di 18 computer portatili per gli studenti nella municipalità del paese balcanico. "I giovani sono il futuro di questo paese", ha detto il comandante Gatti auspicando che la donazione odierna possa rappresentare uno strumento utile per la formazione degli studenti del ginnasio della località a circa 30 chilometri a nord est di Pec. Presente alla cerimonia anche il sindaco di Istok, Haki Rugova, e l’assessore all’Istruzione del comune Hajrush Shoshi. Il primo cittadino ha elogiato la cooperazione con la missione Nato e con il comando a guida italiana, sottolineando che tale collaborazione “ben accettata dai cittadini” e “molto rodata” continuerà. “L'istruzione - ha osservato il sindaco - è fondamentale per il futuro dei giovani kosovari. La donazione di oggi ha un significato particolare in quanto riguarda il miglioramento della qualità dell’istruzione”. (segue) (Pav)