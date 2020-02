Kosovo-Italia: ambasciatore Orlando incontra ministro Esteri Konjufca e presidente parlamento Osmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Pristina, Nicola Orlando, è stato ricevuto oggi dal nuovo ministro degli Esteri del Kosovo, Glauk Konjufca. Lo ha reso noto lo stesso Orlando in due separati post su Twitter. “Ottimo incontro con il nuovo ministro Konjufca. Abbiamo rinnovato l'impegno di approfondire la cooperazione bilaterale. Mi sono congratulato con lui e ho confermato il sostegno dell'Italia allo sviluppo e l'integrazione europea del Kosovo. Sarà un piacere lavorare con lui!”, ha scritto Orlando. In un altro post su Twitter, l'ambasciatore italiano si è detto “onorato di incontrare il nuovo presidente dell'assemblea del Kosovo, Vjosa Osmani. Ho apprezzato la sua energia e determinazione per rafforzare le istituzioni democratiche. Ho rinnovato l'impegno dell'Italia a lavorare da vicino e sostenere lo sviluppo, le riforme e il dialogo”, ha scritto l'ambasciatore Orlando.(Kop)