Kosovo: parlamentare Syla (Aak), “siamo minacciati da tanti nemici” (2)

- “Non abbiamo problemi a commerciare con la Serbia”, ha precisato Syla osservando tuttavia che ciò è un controsenso in quanto si tratta di un paese che non riconosce il Kosovo. “Dovendo fare un passo indietro per la pace siamo pronti a rimuovere i dazi, ma ciò potrà avvenire solo quando la Serbia si siederà al tavolo per firmare un accordo che preveda il riconoscimento reciproco e chiederà scusa per gli 11 mila albanesi morti nella guerra della fine degli anni Novanta”, ha dichiarato il deputato, stimando in 2,2 miliardi di euro l’ammontare dei danni dovuti da Belgrado per il conflitto. A suo modo di vedere, la Costituzione del Kosovo conferisce ai serbi maggiori diritti rispetto a tutte le altre minoranze etniche del paese, con dieci seggi assicurati nel parlamento di Pristina e due ministri nel nuovo governo “nonostante la Lista serba non faccia parte della coalizione governativa”. (segue) (Pav)