Kosovo: parlamentare Syla (Aak), “siamo minacciati da tanti nemici” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il parlamentare kosovaro, il suo paese ha raggiunto progressi sufficienti nel consolidamento statale per essere una nazione indipendente. “Con l’Albania sentiamo di non avere confini, ma siamo due Stati”, ha dichiarato. Syla ha poi auspicato di poter ottenere un posto nella commissione parlamentare sicurezza di Pristina. Su questo fronte, a suo modo di vedere, si concentrano ancora molti dei problemi del Kosovo. “I nostri sistemi di intelligence sono tra i migliori. E abbiamo fatto rientrare nel paese circa 100 ex foreign fighter”, ha affermato il deputato, il quale ha spiegato che alcuni di loro attualmente sono sotto processo, mentre le loro famiglie sono a casa ma sempre monitorate dalle autorità. “Si trattava di persone senza istruzione”, ha spiegato Syla, indicando l’area di Mitrovica come una di quelle di maggiore presenza di reclutatori di persone da inviare nei teatri di guerra in Medio Oriente. (segue) (Pav)