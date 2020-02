Kosovo: premier Kurti, dialogo con Serbia si svolga con mediazione dell'Unione europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Kosovo ha sottolineato che non intende ritardare la dinamica in questione, "ma nemmeno affrettarsi. Non vogliamo andare incontro ad un nuovo fallimento di questo dialogo. Dall'altra parte noi dobbiamo analizzare anche gli accordi raggiunti fino adesso. Serve una valutazione, e capire perchè non sono stati attuati". A parere di Kurti, la vigilia della campagna elettorale in Serbia non permetterebbe "un dialogo sostanziale e risultati concreti in tempi brevi". Sarebbe quindi difficile "prevedere il raggiungimento di un accordo per la normalizzazione delle relazioni fra Pristina e Belgrado". "Da parte mia, al momento, non posso che esprimere la mia volontà a favore di un dialogo aperto e di principio. Non dobbiamo puntare sull'accordo prima del dialogo, e danneggiare il dialogo rendendo impossibile poi il raggiungimento dell'accordo stesso", ha spiegato Kurti. (Kop)