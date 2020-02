Algeria: il prossimo vertice arabo ad Algeri alla fine di marzo

- Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Abul Gheit, ha ricevuto un invito ufficiale a visitare l'Algeria per consultazioni circa gli accordi relativi all'organizzazione della 32ma sessione ordinaria del vertice arabo, che l'Algeria ha offerto di ospitare alla fine del prossimo marzo. Il vice segretario generale della Lega araba, Hossam Zaki, ha annunciato di aver incontrato in questo contesto, Mohamed Salih el Agouzi, ambasciatore dell'Algeria al Cairo e suo rappresentante permanente presso la Lega, che ha portato il messaggio del ministro degli Esteri algerino abri Boukadoum al segretario Generale Abul Gheit che includeva il suo invito a visitare l'Algeria. Il portavoce ha sottolineato l'importanza della visita in preparazione del prossimo vertice arabo alla luce delle principali sfide che il mondo arabo deve affrontare oggi.(Ala)