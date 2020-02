Droga: narcotraffico tra Colombia e Italia, sequestrati 406 kg di cocaina

- Sono stati sequestrati 406 chili di cocaina nel corso di un blitz ieri a Barcellona, in Spagna, nel corso del quale sono stati arrestati i sodali di due distinti gruppi di narcotrafficanti che stavano organizzando il viaggio della droga dalla Colombia all'Italia. Gli arrestati sono un cittadino italiano di Imperia ma residente a Barcellona, ritenuto vicino a gruppi 'ndranghetistici, il secondo fermato nel corso del blitz è un cittadino spagnolo. Ricercati altri 3 componenti per i quali è stato emesso un mandato d'arresto europeo. La droga ha viaggiato dalla città colombiana di Bogotà, ha fatto tappa in Spagna e doveva arrivare poi in Italia. Nei giorni precedenti sono stati arrestati anche due guatemaltechi che avrebbero seguito le trattative di vendita dello stupefacente in Italia per conto dei narcotrafficanti.(Ren)