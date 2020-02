Economia: ex ministro Tria a "Il Foglio", molto esagerato l'allarmismo sulla Cina (2)

- Intanto però c'è il rischio di pregiudicare una crescita mondiale e dell'Italia già in sé non esaltante. "Più che pregiudicarla credo che la rallenterà, per poi recuperare tutto. Le ultime stime dicono che la contrazione mondiale temporanea oscillerà tra lo 0,15 e lo 0,3 per cento: decimali. II vero problema è che la Cina è ormai al centro della supply chain globale: non c'è prodotto o tecnologia che non abbia almeno un componente cinese. Ma proprio il precedente della Sars dimostra la loro straordinaria capacità di reazione: 17 anni fa il Pil era il tre per cento di quello mondiale, nel 2020 anche nello scenario peggiore si fermerà al 13 per cento". "Poi - continua Tria - teniamo conto che messi assieme Usa, Europa e Cina producono meno della metà della ricchezza globale: non c'è ragione di abbandonarsi a visioni apocalittiche, un difetto di chi ha poca fiducia nel progresso e magari in se stesso, un vizio soprattutto della parte più ricca del globo". Invece Tria vede un altro rischio: "Che come già per la cybersecurity qualcuno, la politica di Donald Trump in particolare, evochi ora l'incognita o peggio la frode sanitaria della Cina come pretesto per stabilire nuovi protezionismi, per deviare a proprio favore il libero commercio e scambio tecnologico. La sindrome cinese, in questo caso al contrario, cosi come un tempo quella del Sol levante, è sempre molto evocativa per l'opinione pubblica Usa". (segue) (Rin)