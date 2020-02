Economia: ex ministro Tria a "Il Foglio", molto esagerato l'allarmismo sulla Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esempio. "Il codice degli appalti. La magistratura invasiva. L'incertezza del diritto, che aumenta". L'Europa è piena di vincoli regolatori, ai quali si attribuisce spesso la colpa. "L'Europa di colpe ne ha molte, a cominciare dalla sua confusione, dalla indeterminatezza, dagli interessi in conflitto. Ma non certo la colpa della nostra paralisi. Tanto che l'Olanda, per semplificarsi le cose e incentivare gli investimenti e il Pil, ha scelto la legislazione comunitaria rinunciando alle norme nazionali in fatto di infrastrutture. Mentre si è tenuta le mani libere sul fisco delle società, attirando capitali". Tria è stato protagonista informato di quella stagione. Anche la Lega ha fallito. "E come no. A parte la campagna antieuropea, cito solo di avere impedito l'alleggerimento dell'Irpef sacrificandolo al blocco dell'Iva. Capisco che porta più consensi, popolari e organizzati, ma ancora devo capire perché l'Iva su una camera in albergo o un ristorante sia metà di quella su una camicia. Non è cosi a Londra e New York, dove i turisti non mancano. Io avevo proposto di aumentare l'Iva dove era logico, riducendo l'Irpef con un meccanismo di tipo tedesco, del quale ora si torna a parlare: aliquote più basse a progressione continua, senza gli scaloni che disincentivano il guadagno. Giancarlo Giorgetti era d'accordo, Matteo Salvini ha voluto invece Quota 100. Un errore fatale". (segue) (Rin)