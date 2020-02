Economia: ex ministro Tria a "Il Foglio", molto esagerato l'allarmismo sulla Cina

- Tra chi pensa che nel dramma cinese la globalizzazione rappresenti più il vaccino (in fatto di condivisione di conoscenze, responsabilità e ricerca) e chi invece più il virus (in quanto il suo impatto economico e sociale si riflette sul resto del mondo), Giovanni Tria, ex ministro indipendente dell'Economia nel governo gialloverde, sta decisamente dalla parte dei primi. "C'è sempre qualcuno che non aspetta altro che puntare il dito contro la modernità e il mondo interconnesso - dice a "Il Foglio" -. Ma intanto la storia ci descrive come più letali pandemie recenti come la Sars e l'Ebola, e remote come la Spagnola che uccise dieci volte più della Grande guerra. In secondo luogo ci siamo abituati a considerare la Cina come un partner naturale a tutti gli effetti, e cosi loro vedono noi come il maggiore sbocco di mercato: e tutto questo è un bene, un traguardo dal quale non si può tornare indietro a meno di non mettere in discussione la capacità di progredire, di migliorare i nostri livelli di conoscenza scientifica e di reazione pratica". (segue) (Rin)