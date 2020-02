Economia: ex ministro Tria a "Il Foglio", molto esagerato l'allarmismo sulla Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che per l'America può essere un pretesto, per l'Italia a crescita piatta può diventare un alibi. "Serpeggia già qualche tentazione. Ovvio che il danno c'è, sul turismo, sulla moda, sui commerci. Ma non scambiamo un fatto temporaneo, e che riguarda anche altri, come la solita via di fuga per un paese che prosegue in stagnazione, anzi stando agli ultimi dati la accentua. Quando la Germania è andata in crisi nel settore dell'Auto, si è data la colpa a quella. Ora il Pil della Germania si riprende e il nostro resta al palo. E il gap tra Italia e resto d'Europa aumenta. Da questo punto di vista la discontinuità tra governo gialloverde e rossogialli non c'è". Lo spread però è migliorato. "Ed è un bene ovviamente. I mercati si fidano più di questo governo in quanto nessuno, ora, minaccia di uscire dall'euro o di non sottostare agli obblighi di Bruxelles. E non mi riferisco solo alle intemperanze di certi della Lega". I 5 stelle non sono più visti come rischio fatale. "Ma restano un partito bizzarro del quale non si capisce, e non lo capiscono i mercati e gli investitori, che cosa siano e cosa vogliono". Sono dunque loro l'elemento di continuità tra gialloverdi e rossogialli. "Per chi guarda l'Italia da fuori è un dato di fatto. Ma più in profondità c'è un elemento che va ben oltre ogni governo, ed è l'incapacità di produrre ricchezza e della straordinaria capacità, invece, di complicare la vita a chi vuol farlo, che si tratti di capitali stranieri o italiani. Per esempio i famosi investimenti che non si sbloccano mai: ho esaminato la cosa e ho trovato che c'è un mix di congenita burocrazia nazionale, di assenza di progetti locali - per quanto ne dicano gli interessati, molti cassetti li ho trovati vuoti - ai quali in ultimo si è aggiunto il giustizialismo grillino, e non solo". (segue) (Rin)