Economia: ex ministro Tria a "Il Foglio", molto esagerato l'allarmismo sulla Cina (5)

- Quanto alla credibilità delle ipotesi attuali di riforma fiscale. "Non sono molto credibili per mancanza di risorse, se non si agisce in senso antipopulista sulle imposte indirette. Vale lo stesso discorso del blocco degli investimenti: li si è paralizzato tutto con la demagogia delle norme, nel fisco con quella dei bonus". In Europa riaffiora la questione della riforma del Patto di stabilità. "Io l'anno scorso il riallineamento l'ho fatto, anche il Fondo monetario ne ha dato atto. E spesso mi sono trovato, pur ministro gialloverde, su posizioni più europeiste dei sacerdoti del rigore. Il vero problema non è la Germania; cito ancora l'Olanda che è piccola ma ha grande influenza. La Francia ha il merito di annunciare notevoli riforme, purtroppo irrealizzabili. E tutti hanno più forza dell'Italia", ha concluso Tria. (Rin)