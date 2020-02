Giustizia: Costa (FI), su prescrizione non c'è lodo che tenga, Bonafede ha piegato il Pd

- Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Giustizia del movimento azzurro, afferma in una nota che "non c'è lodo che tenga. Resta il fine processo mai. Bonafede ha piegato il Partito democratico. Tutto il resto sono sterili giochi di parole. I dem avevano giudicato la riforma Bonafede illiberale ed incostituzionale - aggiunge il parlamentare - l'avevano respinta, avevano chiesto che non entrasse in vigore, avevano presentato una proposta di legge che la sopprimeva: oggi la sdoganano sperando che nessuno se ne accorga. Ci vediamo alla Camera il 24 febbraio".(Com)