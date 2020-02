Italia-Bangladesh: premier bengalese Hasina a Milano, nel pomeriggio partenza per rientro a Dacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier del Bangladesh, Sheikh Hasina, è stata ricevuta ieri nella Città del Vaticano da papa Francesco. All’udienza sono state presenti anche la sorella minore della leader bengalese, Sheikh Rehana, e la figlia Saima Wazed Hossain. Lo ha riferito il segretario per la stampa della premier, Ihsanul Karim. Hasina aveva già incontrato una volta il Pontefice in occasione del suo viaggio apostolico a Dacca nel dicembre del 2017. Dopo l’impegno nella Santa Sede, nel pomeriggio Hasina ha raggiunto in treno Milano, dove alloggia all’Excelsior Hotel Gallia. Oggi alle 13.40 circa partirà dall’aeroporto di Malpensa per fare ritorno in patria, con volo Emirates Airlines via Dubai; l’arrivo a Dacca è previsto per domani intorno alle 8.10 ora locale. (segue) (Res)