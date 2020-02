Italia-Bangladesh: premier bengalese Hasina a Milano, nel pomeriggio partenza per rientro a Dacca (3)

- Dopo il colloquio tra Conte e Hasina è stato emesso un comunicato congiunto, secondo il quale i due capi di governo hanno valutato positivamente lo stato delle relazioni bilaterali, individuato alcune aree interessanti, al di là di quella tradizionale dell’industria tessile, per il consolidamento della partnership economica e concordato di intensificare le consultazioni per arrivare alla firma di vari accordi. I due leader hanno evidenziato l’importanza del 50mo anniversario dell’istituzione dei rapporti diplomatici, che ricorrerà nel 2022, e convenuto di celebrare la ricorrenza con una serie di eventi culturali nelle capitali dei due paesi. Hasina, inoltre, ha invitato Conte a visitare il Bangladesh nel 2021 in occasione di un’altra celebrazione: quella del centenario della nascita di Sheikh Mujibur Rahman, primo presidente del Bangladesh dopo l’indipendenza e padre della nazione (nonché di Hasina), assassinato nel 1975. L’invito è stato accettato. (segue) (Res)