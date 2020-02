Italia-Bangladesh: premier bengalese Hasina a Milano, nel pomeriggio partenza per rientro a Dacca (4)

- Per quanto riguarda gli scambi commerciali, superiori a due miliardi di euro, i due interlocutori hanno osservato che negli ultimi anni c’è stato un incremento complessivo. Conte ha riconosciuto i progressi socio-economici compiuti dal Bangladesh, che punta a uscire dalla lista dei paesi meno sviluppati nel 2024. Entrambe le parti hanno espresso soddisfazione per la presenza di aziende italiane nel paese asiatico, in particolare nel settore tessile, e auspicato un ulteriore consolidamento della partnership economica italo-bengalese, con particolare riferimento ai settori farmaceutico, ingegneristico, tecnologico ed energetico, oltre che a quello tessile. Anche l’economia blu, a zero emissioni di anidride carbonica, è stata indicata come un’area interessante per la collaborazione, anche attraverso l’Associazione rivierasca dell’Oceano Indiano per la cooperazione regionale (Iora). (segue) (Res)