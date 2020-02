Italia-Bangladesh: premier bengalese Hasina a Milano, nel pomeriggio partenza per rientro a Dacca (5)

- I due leader, prosegue il comunicato, hanno parlato della comunità bengalese in Italia, che conta oltre 140 mila persone “per la maggior parte bene integrate”, e di come consolidare la cooperazione in materia di migrazioni, per incoraggiare quella legale e contrastare quella irregolare. Le parti hanno valutato positivamente il loro livello di cooperazione nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite. Conte ha espresso apprezzamento per la gestione bengalese della crisi dei rohingya, la minoranza musulmana fuggita dal Myanmar e accolta in Bangladesh, e ha incoraggiato Dacca a proseguire nella sua politica di ospitalità. Hasina ha ringraziato l’Unione europea e l’Italia per il sostegno e ha chiesto loro di mantenerlo, per assicurare un ritorno sicuro, dignitoso e sostenibile dei rohingya in Myanmar. Hasina ha esortato la comunità internazionale ad attuare la recente decisione della Corte internazionale di giustizia (Cig). (segue) (Res)