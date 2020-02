Italia-Bangladesh: premier bengalese Hasina a Milano, nel pomeriggio partenza per rientro a Dacca (6)

- È stata evidenziata la necessità di una cooperazione più intensa tra l’Unione europea e il Bangladesh sullo sviluppo, il lavoro e i diritti umani. Il paese asiatico gode di un regime preferenziale per le esportazioni di merci (“tutto tranne le armi”) verso l’Ue, accesso privilegiato al mercato europeo che Dacca spera di mantenere anche dopo l’uscita dalla lista dei paesi meno sviluppati. Infine, Hasina e Conte hanno sollecitato la prosecuzione dei negoziati per la firma di accordi bilaterali in vari campi, dai programmi di scambio culturale alle consultazioni politiche, dalla formazione diplomatica alla cooperazione nella difesa. I due leader hanno concordato di intensificare le consultazioni. (Res)