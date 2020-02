Ue-Romania: Iohannis oggi a Bruxelles per colloquio con Michel, focus su bilancio euroopeo

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis incontra oggi a Bruxelles il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Secondo quanto riferito dall'amministrazione presidenziale di Bucarest, l'ordine del giorno di questo incontro è dedicato ai negoziati sul bilancio dell'Unione europea per il periodo 2021-2027. L'incontro fa parte della serie di incontri che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha con i leader degli Stati membri dell'Unione al fine di preparare il vertice straordinario del Consiglio europeo del 20 febbraio sui negoziati per il futuro bilancio pluriennale dell'Unione. I negoziati sul bilancio sono entrati in una nuova fase, in cui il coordinamento di questo processo è stato assunto dal presidente del Consiglio europeo con l'obiettivo di ottenere, il più rapidamente possibile, un accordo a livello dei capi di Stato e governo dell'Ue.(Rob)