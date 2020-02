Rifiuti: Dema, piena fiducia nella magistratura

- "Siamo sicuri che chi ha lavorato per ripulire la città di Napoli in questi anni da immondizia e malaffare troverà giustizia al più presto". Lo ha dichiarato in una nota il movimento Dema, Democrazia e autonomia, sull'indagine sul ciclo dei rifiuti in Campania. "Abbiamo piena fiducia nella magistratura - prosegue la nota - a cui chiediamo di chiarire la vicenda al più presto. La serietà, la dedizione e l'ottimo lavoro messo in campo in questi anni sono sotto gli occhi di tutti i cittadini napoletani".(Ren)