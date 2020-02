Malesia: coronavirus, divieto ingresso esteso a tutte le province cinesi soggette a blocco

- Le autorità della Malesia estenderanno il bando temporaneo all’ingresso di cittadini cinesi, che oggi interessa solamente i soggetti in arrivo da Wuhan e dalla provincia di Hubei, a tutte le province cinesi sottoposte a isolamento da Pechino. La decisione segue la conferma del 14mo caso di infezione da coronavirus in Malesia: quattro dei soggetti infetti sono cittadini malesi. “Il dipartimento dell’Immigrazione imporrà d’ora in poi un divieto d’ingresso da una provincia (della Cina) non appena il governo cinese ne avrà decretato il blocco” per contenere l’epidemia di coronavirus, ha dichiarato la vicepremier malese Wan Azizah Wan Ismail nella serata di ieri. (segue) (Fim)