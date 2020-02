Malesia: coronavirus, divieto ingresso esteso a tutte le province cinesi soggette a blocco (2)

- Wan Azizah, che è anche presidente dell’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (Nadma), ha aggiunto che i controlli alle frontiere verranno ulteriormente rafforzati, con l’impiego di un maggior numero di scanner per la temperatura corporea e laboratori per l’analisi rapida dei test diagnostici. La vicepremier ha dichiarato che il governo malese ha accelerato i preparativi per il rientro dalla Cina di 212 funzionari dell’ambasciata e del consolato generale malesi in Cina. Kuala Lumpur è anche impegnata a prestare assistenza a 34 cittadini malesi che non sono potuti rientrare da Wuhan tramite un volo speciale effettuato il 4 febbraio, a causa del blocco dei trasporti imposto dalle autorità cinesi all’intera provincia di Hubei. (Fim)