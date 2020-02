Indonesia: alfabetizzazione resta sfida per una crescita sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia conta ad oggi circa 85 milioni di bambini, che costituiscono la prima generazione del paese a vivere in un contesto di crescita economica sostenuta. Tra loro, però, molti restano privi di accesso a libri, e la scarsa importanza attribuita alla lettura ha relegato l’Indonesia verso il fondo delle classifiche globali sull’alfabetizzazione. Quest’ultima resta una sfida prioritaria nel contesto degli sforzi di Giacarta per conseguire uno sviluppo sostenibile delle risorse umane nazionali. Ad oggi, oltre la metà degli indonesiani che completano il loro ciclo di studi sono funzionalmente analfabeti: ciò significa che non sono in grado di comprendere il significato di quanto leggono, e sono dunque privi dei benefici sociali, emotivi, accademici e sociali derivanti dalla lettura. (segue) (Fim)