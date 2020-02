Corea del Nord: sanzioni, Onu approva esenzioni per fornitura aiuti umanitari (7)

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha espresso preoccupazione per il progressivo aumento della tensione tra Corea del Nord e Stati Uniti, ed ha auspicato il rilancio del dialogo sulla denuclearizzazione tra i due paesi. “Molte persone sono preoccupate per la situazione di tensione nella Penisola coreana”, ha dichiarato Xi durante l’incontro di ieri a Pechino con l’omologo sudcoreano, Moon Jae-in- “La Cina e la Corea del Sud dovrebbero unire le forze per aiutare la Corea del Nord e gli Stati Uniti a sostenere il dialogo”. (Was)