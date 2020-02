Coronavirus: Pechino, Italia disposta a riprendere alcuni voli verso Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri cinese ha riferito oggi che l'Italia è disposta a riprendere alcuni voli tra i due paesi, dopo aver sospeso il traffico aereo diretto il mese scorso a causa delle preoccupazioni per l'epidemia di coronavirus. Il viceministro degli Esteri cinese, Qin Gang, ha incontrato ieri con l'ambasciatore d'Italia a Pechino, Luca Ferrari, con il quale ha discusso la questione, secondo quanto riferito dal ministero. Qin ha detto a Ferrari che la decisione dell'Italia di interrompere i voli senza contattare la Cina in anticipo ha causato "grandi disagi" ai cittadini di entrambi i paesi. La Cina è "fortemente insoddisfatta della reazione eccessiva e delle restrizioni", che hanno ostacolato il rimpatrio dei cittadini cinesi in Italia. (segue) (Cip)