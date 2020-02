Coronavirus: Pechino, Italia disposta a riprendere alcuni voli verso Cina (2)

- L'ambasciatore Ferrari ha affermato che l'Italia è disponibile ad approvare alcune richieste delle compagnie aeree cinesi per riprendere alcuni voli. Anche Taiwan ha espresso frustrazione per la decisione dell'Italia di coinvolgere l'Isola nei provvedimenti di blocco dei voli. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, la portavoce del ministero degli Esteri di Taiwan, Joanne Ou, ha dichiarato che Taipei non ha ricevuto alcuna informazione dal governo italiano in merito al fatto che i voli da Taiwan potrebbero riprendere, ma che il governo dell'Isola continuerà a insistere in proposito. L'ambasciata di fatto dell'Italia a Taiwan ha detto di aver "preso nota" della richiesta dell'isola di una rapida ripresa dei collegamenti aerei. Il più grande vettore di Taiwan, China Airlines, ha annunciato oggi in una dichiarazione che i suoi voli Taipei-Roma non riprenderanno prima del 21 febbraio. (Cip)