Corea del Sud: Moon incontra ambasciatori cinese e giapponese per l’accredito (2)

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha dichiarato il mese scorso che la Corea del Sud è “il vicino più importante” del Giappone, in quanto i due paesi condividono valori fondamentali. Le parole pronunciate dal primo ministro sono state interpretate dalla stampa dei due paesi come un tentativo di allentare le gravi tensioni diplomatiche e commerciali che intercorrono tra i due paesi da oltre un anno. Abe ha risposto indirettamente alle parole del presidente sudcoreano Moon Jae-in, che giorni prima aveva sollecitato i due paesi a “lavorare assieme” per risolvere le annose dispute storiche, legate ad esempio allo sfruttamento del lavoro durante l’occupazione giapponese della Penisola coreana. In quell’occasione, Moon aveva definito il Giappone “il nostro vicino più prossimo”. Negli ultimi mesi Tokyo e Seul hanno compiuto modesti tentativi di ripristinare le relazioni bilaterali: la Corea del Sud ha sospeso l’uscita da un accordo per la condivisione dell’intelligence militare, mentre il Giappone ha revocato parte dei vincoli imposti la scorsa estate alle esportazioni tecnologiche verso il paese vicino. (segue) (Git)