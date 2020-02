Cina: coronavirus, governo effettua ispezione in seguito a morte del medico Li Wenliang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione centrale cinese per l'ispezione della disciplina, il principale organo anticorruzione del paese, ha annunciato oggi l'invio di ispettori a Wuhan per verificare "i problemi sollevati dai cittadini in relazione al dottor Li Wenliang". Lo riferisca la stampa internazionale. Li, medico cinese 34enne che per primo aveva lanciato l'allarme sull'epidemia virale nella capitale della provincia centrale cinese dello Hubei, è morto ieri proprio a causa del nuovo ceppo di coronavirus. Il medico all'inizio era stato sospeso dal suo incarico per aver "diffuso voci" dopo aver pubblicato un avviso sui social media a fine dicembre, lanciando l'allarme sui primi casi di una malattia simil-influenzale trattati nel suo ospedale. (segue) (Cip)