Imprese: Toyota e Honda confermano chiusura impianti in Cina (6)

- L’automotive è uno dei settori più rappresentativi dell’industria di Wuhan, ma negli ultimi anni la città ha effettuato anche poderosi investimenti tesi a conseguire lo status di hub tecnologico internazionale. Un significativo contributo all’economia di Wuhan giunge anche dal turismo: lo scorso anno la città della Cina centrale ha accolto ben 319 milioni di turisti, che hanno generato entrate per 357 miliardi di yuan. Il governo di Wuhan si era dato come obiettivo per quest’anno la creazione di 220mila nuovi posti di lavoro, forte di quella che il Milken Institute classifica come la nona maggiore economia urbana della Cina: nel 2019 Wuhan ha conseguito una crescita economica del 7,8 per cento, 1,7 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. Il blocco di Wuhan esercita un impatto immediato sull’economia nazionale cinese soprattutto per l’interruzione dei trasporti e della logistica: oltre alla sua importanza economica, infatti, Wuhan è il principale centro amministrativo e commerciale della Cina Centrale. (segue) (Git)