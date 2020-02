Taiwan: coronavirus, positiva agli esami coppia che ha visitato l’Italia (3)

- Il nuovo ceppo di coronavirus diffusosi da Wuhan, nella Cina centrale, si stava propagando da persona a persona già all’inizio del mese di dicembre dello scorso anno, settimane prima che il governo cinese desse conferma di tale circostanza. E’ quanto affermato da ricercatori cinesi, in uno studio sulla pubblicazione specializzata New England Journal of Medicine. Lo studio analizza i dati relativi ai primi 425 casi confermati di contagio a Wuhan, epicentro dell’epidemia. “Sulla base di queste informazioni, ci sono prove che la trasmissione (del virus) tra esseri umani si è verificata tra individui a stretto contato sin da metà dicembre 2019”. Lo studio sottolinea che sette operatori sanitari a Wuhan hanno contratto il virus tra l’1 e l’11 gennaio di quest’anno, una prova lampante della trasmissibilità diretta del virus. I contenuti dello studio contrastano nettamente con i resoconti delle autorità sanitarie di Wuhan, secondo cui sino a metà gennaio non esisteva “alcuna evidenza” del rischio di contagio tra individui. (segue) (Cip)