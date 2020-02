Usa: coronavirus, Cdcp distribuisce centinaia di kit di diagnosi

- I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdcp) hanno annunciato ieri di aver distribuito ai loro laboratori domestici e internazionali centinaia di kit per la diagnosi del nuovo coronavirus, appositamente sviluppati per combattere la propagazione dell’epidemia. Ad oggi le autorità sanitarie statunitensi hanno confermato 12 casi di infezione nel paese, sei dei quali nella sola California. “Il governo e il sistema di sanità pubblica degli Stati Uniti si sono preparati a uno scenario come questo per anni”, ha dichiarato Nancy Messonnier, direttore del Centro nazionale per l’immunizzazione e le malattie respiratorie. “Tutta la preparazione che abbiamo intrapreso per le pandemie influenzali è alla base della nostra risposta al nuovo virus, e riteniamo che questo sia l’inizio di quella che potrebbe essere una lunga risposta”. (Was)