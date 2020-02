Taiwan-Usa: vicepresidente eletto in visita a Washington

- Il vicepresidente eletto di Taiwan, William Lai, si è recato in visita negli Stati Uniti in occasione dell’annuale National Prayer Breakfast, un evento cui prende parte il presidente degli Stati Uniti. Lai è divenuto così il funzionario taiwanese di più alto rango a visitare la capitale degli Stati Uniti da quattro decadi a questa parte, a dimostrazione dei legami sempre più stretti tra l’Isola e gli Usa. All’evento, ospitato da membri del Congresso federale, sono stati inviati leader e rappresentanti da un centinaio di paesi. La presenza del vicepresidente taiwanese sembra segnalare che gli Usa manterranno il loro supporto a Taipei, nonostante l’accordo commerciale ad interim siglato un mese fa con la Cina. L’ex premier Lai ha partecipato a fianco della presidente Tsai Ing-wen alle elezioni generali del mese scorso, che sono culminate in una vittoria delle forze politiche indipendentiste. (segue) (Cip)