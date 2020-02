Taiwan-Usa: vicepresidente eletto in visita a Washington (2)

- Proprio Lai ha dichiarato alla fine del mese scorso che la Repubblica di Cina (Taiwan) non continuerà a esistere se non sarà sicura. Lo riferisce la stampa taiwanese. Lai, intervistato dall'emittente radiofonica di "Taiwan New Telecommunication", ha commentato le elezioni dell'11 gennaio scorso e ha sottolineato che l'attuale Repubblica di Cina non è più quella istituita dal Kuomintang (Kmt) nel 1911 e che proteggerla è l'unico modo per garantirne la sopravvivenza. L'ex premier si è espresso anche sull'annuncio del vicepresidente del Kmt, Hau Lung-bin, di unirsi alla corsa per la posizione vacante di presidente del partito e contro il Partito comunista cinese (Pcc), sostenendo che è una cosa positiva che i membri del Kmt "stiano finalmente riconoscendo chi sono i loro veri nemici". Per quanto riguarda la volontà di riforma della politica dello Stretto tra i membri più giovani del Kmt, Lai ha riconosciuto i loro sforzi e ha affermato che le sconfitte elettorali del partito potrebbero rivelarsi utili per la Coalizione pan-azzurra, composta dal Kuomintang, dal Minkuotang, da Prima la gente e dal Nuovo partito. (segue) (Cip)