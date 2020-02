Taiwan-Usa: vicepresidente eletto in visita a Washington (3)

- Tsai Ing-wen ha vinto le elezioni presidenziali di Taiwan che si sono tenute sabato 11 gennaio. La presidente uscente, candidata del Partito democratico progressista (Dpp), è stata confermata col 57 per cento dei voti, contro il 38 per cento dello sfidante Han Kuo-yu, esponente del partito pro-cinese Kuomintang (Kmt) e sindaco dell'importante città meridionale di Kaohsiung. Tsai ha ricevuto oltre otto milioni di voti, un record nell'elezione diretta del presidente, inaugurata nel 1996. Han ne ha ottenuti più di cinque milioni. La leader taiwanese ha ringraziato gli elettori per aver scelto un "percorso di riforma e unità" e ha dichiarato che nel suo secondo mandato di governo manterrà un atteggiamento responsabile e non provocatorio nei confronti della Cina, con l'obiettivo di prevenire conflitti nello Stretto di Taiwan. (segue) (Cip)