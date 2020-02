Imprese: Nippon Steel chiude il quarto altoforno

- Il colosso siderurgico giapponese Nippon Steel intende chiudere un quarto altoforno, in aggiunta ai tre già destinati allo spegnimento, nel tentativo di far fronte alla sovracapacità causata in Giappone dal crescente output cinese. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”. Nippon Steel è il terzo produttore mondiale di acciaio per volume di output; uno dei due altoforni operati dall’azienda nella prefettura giapponese di Wakayama potrebbe cessare le attività entro pochi anni, riducendo l’output domestico di acciaio grezzo dell’azienda del 5 per cento, rispetto ai 54 milioni di tonnellate attuali. Nippon Steel dovrebbe ufficializzare oggi la decisione di chiudere entrambi i suoi altoforni nella prefettura di Hiroshima. (Git)