Giustizia: accordo Pd-M5s-Leu su prescrizione, ma Iv dice no

- La maggioranza si spacca sulla prescrizione. Al termine del vertice a palazzo Chigi, infatti, tre delle quattro forze che sostengono il governo, Pd, M5s e Leu, hanno trovato un accordo sul cosdietto "lodo Conte bis", mentre Italia viva ha fatto sapere che non sosterrà l'intesa. Su questo, al termine della riunione, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha chiarito: "Si constata che all'interno della maggioranza non si può essere tutti in accordo ma viene un momento in cui si deve accettare che ci sono tre forze politiche su quattro che hanno trovato un accordo". A chi gli faceva notare come in Parlamento potrebbero venir meno i numeri, in particolare in Senato, Bonafede ha ribadito: "C'è una maggioranza che ha trovato un accordo, seppur con tre forze di governo. Mancano i numeri? Intanto c'è un accordo. Poi in aula ognuno si assumerà le sue responsabilità". (Rin)