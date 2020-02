Giustizia: Bonafede, lunedì probabile Cdm su riforma processo penale

- Potrebbe essere convocata per lunedì la riunione del Consiglio dei ministri chiamata ad esprimersi sulla riforma del processo penale, in cui è inserito anche l'accordo sulla prescrizione trovato questa sera da Pd-M5s-Leu nel corso di un vertice di maggioranza. Un accordo che ha visto il no di Italia viva. "È probabile" ha risposto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a chi gli chiedeva, appunto, se la riunione del Cdm verrà convocata per lunedì. (Rin)