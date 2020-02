Coronavirus: morto medico cinese che diede per primo allarme su morbo

- L'ospedale centrale di Wuhan ha confermato che Li Wenliang, il medico cinese che diede per primo l'allarme sul coronavirus senza però essere creduto dalle autorità cinese, è deceduto alle 2:58 (ora locale). "Siamo profondamente dispiaciuti e piangiamo per questo", ha scritto l'ospedale sul sito cinese di social media Weibo. L'ospedale centrale di Wuhan ha dichiarato che Li Wenliang "è deceduto alle 2:58 del 7 febbraio", dopo aver contratto il virus. "Esprimiamo le nostre sincere condoglianze", si legge. Li Wenliang, oculista di 33 anni, era diventato un eroe popolare dopo essere stato arrestato per aver avvertito dei pericoli del nuovo virus mortale che si sta diffondendo in tutto il mondo. (Cip)