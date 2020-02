Coronavirus: primo italiano positivo, era tra i 56 rientrati da Wuhan

- Si è registrato oggi il primo caso di cittadino italiano positivo al test del coronavirus. Lo comunica l'Istituto Superiore della Sanità (Iss). Si tratta di una delle 56 persone rientrate da Wuhan e sottoposto in quarantena alla Cecchignola che in giornata era stato trasferito all’ospedale Spallanzani di Roma per un caso sospetto. In serata è arrivata la conferma dei risultati che hanno accertato il contagio. Intanto sale a 563 il numero di vittime dell’epidemia, secondo la mappa online sviluppata dal Center for Systems Science and Engineering. (Res)