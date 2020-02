Usa: Trump attacca i Democratici dopo assoluzione impeachment, “ho vissuto un inferno”

- Il giorno dopo aver incassato l'assoluzione del Senato sull'impeachment, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato alla nazione definendo il processo “una vergogna” e un “inferno”, architettato da persone “malvagie e corrotte" che hanno cercato di rimuoverlo dal suo incarico. ″È stata una vergogna. Una grande ingiustizia portata avanti da gente bugiarda. Non so se un altro presidente sarebbe riuscito a superare questa situazione”, si è sfogato il presidente. Tenendo in mano una copia del “Washington Post” con il titolo "Trump assolto", l'inquilino della Casa Bianca ha scherzato: "È l'unico titolo buono che ho avuto sul Washington Post". Trump ha criticato aspramente la presidente della Camera Nancy Pelosi e il deputato Adam Schiff, entrambi democratici, definiti “malvagi” e “orribili”. Trump ha anche definito Romney, l'unico repubblicano che ha votato a favore della sua condanna, un "candidato presidenziale fallito". Il Senato controllato dai Repubblicani ha respinto ieri, 5 febbraio, le accuse a Trump di aver agito in modo improprio nel trattenere gli aiuti per la sicurezza all'Ucraina, con un voto di 52-48. La seconda votazione, sull'ostruzione al Congresso, si è conclusa 53-47. (Was)