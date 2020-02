Brasile: estradato in Spagna il terrorista Carlos Garcia Juliá, condannato a 193 anni di prigione

- La polizia federale brasiliana ha estradato in Spagna il terrorista Carlos Garcia Juliá, condannato in patria a 193 anni di prigione per aver partecipato a un attacco terroristico noto come "massacro di Atocha", nel 1977. Alle ore 15:00 locali il cittadino spagnolo è stato accompagnato presso l'aeroporto di Cumbica, a Guarulhos, nello stato di San Paolo. L'estradizione dell'uomo è stata autorizzata dalla Corte suprema federale (Stf) nell'agosto del 2019. Garcia Juliá e altri due uomini che facevano parte di un gruppo di estremisti controrivoluzionari di destra "Falange spagnola", contrari ai movimenti sindacali, invasero uno studio legale del lavoro a Madrid e spararono e uccisero cinque persone. Altri quattro rimasero feriti nell'attacco. (segue) (Brb)