Brasile: estradato in Spagna il terrorista Carlos Garcia Juliá, condannato a 193 anni di prigione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Juliá fu arrestato e scontò 14 anni di prigione in Spagna, prima di approfittare della libertà vigilata per fuggire in Sud America. Nel dicembre 2018, in collaborazione con la polizia nazionale spagnola, la polizia federale brasiliana localizzò e arrestò il fuggitivo a San Paolo. Nel corso della sua difesa davanti al Stf, la sua difesa dell'uomo sosteneva che i crimini erano stati commessi per motivi politici, il che avrebbe reso impossibile l'estradizione, secondo la Costituzione brasiliana, dal momento che l'uomo era stato condannato da un tribunale d'eccezione. Il giudice Carmen Lucia, relatrice del caso, non ha giudicato i fatti come tali. (Brb)