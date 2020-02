Usa: amministrazione Trump sospende i newyorkesi dai programmi “Trusted Traveller”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Sicurezza nazionale (Dhs) degli Stati Uniti non consentirà più ai residenti dello stato di New York di iscriversi a programmi “Trusted Traveller”, il cui obiettivo è semplificare i viaggi internazionali, a causa di una legge statale che impedisce alle autorità dell'immigrazione di accedere ai documenti della motorizzazione. La legge "Green Light" di New York , entrata in vigore a dicembre, consente infatti agli immigrati senza status legale di richiedere la patente di guida. Comprende anche una disposizione che impedisce ai funzionari statali della motorizzazione di condividere i dati con le autorità dell'immigrazione, a meno che un giudice non ordini loro di farlo. L'azione dell'amministrazione è una risposta alla politica dei cosiddetti stati “santuari” che limitano la cooperazione locale con il governo nell'applicazione delle norme sull'immigrazione. "Il presidente Trump ha certamente chiarito che se i politici delle città del santuario - e anche lo stato del santuario - non manterranno la loro gente al sicuro, faremo del nostro meglio per tenerli al sicuro", ha detto Ken Cuccinelli, vicesegretario del Dhs. (Was)