Usa: Bln amplia trivellazioni petrolifere in Colorado nonostante obiezioni locale

- L'ufficio centrale del Bureau of Land Management (Blm), l'agenzia che si occupa della gestione di terreni pubblici, ha ignorato il parere del suo personale del Colorado, decidendo di espandere le trivellazioni di petrolio e gas perché i precedenti piani "non erano in linea con la direzione dell'amministrazione per ridurre l'onere normativo e aumentare accesso”. L'espansione dell'attività petrolifera e del gas in Colorado era stata approvata a luglio nonostante le obiezioni da parte di alcune figure dello stato, incluso il governatore democratico Jared Polis (D), secondo cui il piano aumenterebbe la foschia, interferirebbe con la fauna selvatica protetta e sarebbe in conflitto con le leggi statali sulla perforazione. Blm ha affermato che il piano è stato "condotto in modo lecito e conforme alla politica attuale". (Was)