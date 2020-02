Yemen: Trump conferma uccisione leader Aqap al Rimi

- Gli Stati Uniti hanno confermato l'uccisione di Qasim al Rimi, comandante di al Qaida nella Penisola arabica (Aqap), durante un'operazione in Yemen. Lo ha detto ieri, 6 febbraio, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una dichiarazione. "Rimi è entrato a far parte di al Qaida negli anni '90, lavorando in Afghanistan per Osama bin Laden. Sotto Rimi, Aqao ha commesso violenze inconcepibili contro i civili nello Yemen e ha cercato di condurre e ispirare numerosi attacchi contro gli Stati Uniti e le nostre forze", ha detto Trump. "La sua morte deteriora ulteriormente Aqap e il movimento globale di al Qaida, e ci avvicina all'eliminazione delle minacce che questi gruppi rappresentano per la nostra sicurezza nazionale", ha detto Trump, non specificando quando Raymi è stato ucciso. (Was)