Rifiuti Roma: sindaco Roccasecca, stupisce reazione Raggi, cade dal pero

- "Mi stupisce la reazione di Raggi e di quanti in questi minuti manifestano preoccupazione per la chiusura della discarica della Mad srl". È quanto afferma in una nota il sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco. "Quando il sottoscritto sosteneva che i conferimenti in Ciociaria da Roma erano illegittimi presidiando il sito di Roccasecca con la polizia municipale alle 5 del mattino nessuno si è preoccupato - aggiunge -. Quando sostenevo che Colleferro non doveva essere chiusa perché era l’unica alternativa possibile per la Capitale nessuno si è preoccupato. Quando sostenevo che i rifiuti da Roma avrebbero accelerato l’esaurimento della discarica di Roccasecca nessuno si è preoccupato. Ora che il danno è fatto si cade dal pero". Il sindaco conclude: "La realtà è che per anni nessuno aveva mai sollevato i problemi e certe situazioni si superavano in silenzio a discapito delle province mute e rassegnate. Forse è il momento di comprendere che ognuno deve fare la propria parte e che le regole sono uguali per tutti". (Com)