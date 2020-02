Coronavirus: Pentagono fornirà impianti militari per evacuati in quarantena

- Undici impianti del dipartimento della Difesa negli Stati Uniti sono state identificate per fornire assistenza agli sfollati in quarantena a causa del coronavirus. Secondo quanto affermato dal Pentagono, il dipartimento della Sanità e dei servizi umani ha(Hhs) chiesto al Pentagono di trovare installazioni vicino ai principali aeroporti in grado di ospitare passeggeri aggiuntivi qualora le loro strutture primarie e secondarie per gli sfollati si riempissero. Il segretario alla Difesa Mark Esper dovrebbe supportare la richiesta, secondo il Pentagono. Le installazioni militari devono potenzialmente ospitare fino a 220 cittadini statunitensi messi in quarantena a causa del nuovo coronavirus. I passeggeri sono messi in quarantena per 14 giorni presso le basi aeree in California, Texas e Nebraska, ovvero negli Stati in cui sono atterrati. Negli Stati Uniti il numero di casi confermati di coronavirus è rimasto a 11 durante la settimana.(Was)