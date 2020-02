Brasile: Bolsonaro rimuove ministro dello sviluppo regionale Canuto

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha rimosso oggi, giovedì 6 febbraio, il ministro dello Sviluppo regionale, Gustavo Canuto. Secondo il decreto pubblicato nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale, è stato lo stesso Canuto a fare il passo indietro. Al suo posto è stato nominato Rogerio Marinho, fino ad oggi sottosegretario alla previdenza e sicurezza sociale del ministero dell'Economia, che è stato segretario speciale per la sicurezza sociale e il lavoro presso il ministero dell'Economia. Lo scambio è stato pubblicato in un'edizione extra del "Diario Oficial da Uniao". Rogerio Marinho del Psdb, tra il 2007 e il 2018 è stato deputato federale per lo stato del Rio Grande do Norte. Nel 2018 è stato relatore alla Camera dei deputati sulla riforma del lavoro inviata dal governo Michel Temer. Successivamente Marinho è stato nominato sottosegretario dal ministro Paulo Guedes durante la transizione del governo, alla fine del 2018. L'economista è stato responsabile dell'articolazione politica della riforma della previdenza sociale presentata dal governo e approvata in parlamento lo scorso ottobre. (Brb)