Governo: Cdm delibera su contratti di lavoro

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi 6 febbraio, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato l’autorizzazione al ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, all’espressione del parere favorevole del Governo sull’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritta dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dalle Confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative il 9 ottobre 2019. Lo rende noto un comunicato della presidenza del Consiglio. L’Area funzioni centrali ricomprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto, tra cui i Ministeri e le altre amministrazioni centrali, le Agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici nazionali. (Com)